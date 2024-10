L’Inter travolge la Stella Rossa e trova la prima vittoria in Champions Milan ko anche a Leverkusen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Grande spettacolo ed una pioggia di gol nella serata che apre il secondo turno della regular season dellaLeague 2024-2025 di calcio maschile, in cui erano impegnatedue squadre italiane. Bilancio agrodolce in chiave azzurra, con la nettacasalinga dele la sconfitta di misura in trasferta del. Dopo l’ottimo pareggio esterno contro il Mster City, arriva il primo successo stagionale in Europa per i nerazzurri che si sbarazzano agevolmente dellaBelgrado imponendosi 4-0 con i gol di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi (su rigore). Secondo ko di seguito invece per i rossoneri, che restano fermi a zero punto cedendo al Bayerper 1-0 (rete decisiva di Boniface al 51?). Poche sorprese nelle altre sfide odierne, in cui si sono materializzate diverse goleade.