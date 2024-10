Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 1 ottobre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Sotto stress. Ad una notte agitata segue un giorno abbastanza faticoso, le notizie viaggiano in ritardo, cresce il malumore nei rapporti di collaborazione. Se farete tutto da soli, non sbaglierete. Venere bella parla più di qualche divertimento, riposo e non di lavoro. Ma guardatevi intorno,è qui, crea un'atmosfera morbida e sognate. I colori bruciati, le passeggiate nei boschi, le famose ottobrate romane crea uno un momento di svago. Toroè il mese della Bilancia, che sta nel mezzo dello zodiaco, e la casa zodiacale della coppia, degli innamorati, degli amanti. Chi cerca l'anima gemella spesso la trova.