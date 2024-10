La figlia di Kurt Cobain dei Nirvana è diventata mamma del piccolo Ronin Walker | Io e papà ti amiamo più di ogni altra cosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladidei(tragicamente morto suicida nel 1994 all’età di 27 anni) e di Courtney Love ha dato il benvenuto al suo primo figlio. La 32enne, infatti, ha condiviso sui social diversi scatti con ilHawk, nato lo scorso 17 settembre. Al suo fianco, al settimo cielo, durante il parto c’era il marito Riley Hawk, figlio dell’imprenditore, attore ed ex skater statunitense Tony Hawk. Laha anche incluso alcune istantanee spontanee in bianco e nero del neonato avvolto in una coperta e tenuto in braccio daRiley. “Benvenuto al mondo, il figlio più bello. Tipiù di”, ha scritto come didascalia. E nonno Hawk ha scritto: “Il mio nipote preferito!”.