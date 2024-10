La bordata di Chiara Biasi a Fedez dopo il caso ultras | Non vendicarti chi ti ferisce si distrugge da solo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladiillancia una frecciatina al’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversidel Milan e dell’Inter. Il rapper, che non è indagato, è finito al centro di alcune intercettazioni con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, mentre tra gli arrestati ci sono anche Christian Rosiello e Alex Cologno, rispettivamente bodyguard e amico del cantante. Una vicenda che ha permesso a, influencer e amica diFerragni, di lanciare una stoccata al rapper che l’aveva tirata in ballo nell’ormai noto dissing con Tony Effe. In una strofa, infatti,accusava l’influencer di fare uso di sostanze: “Cona farti di keta (ketamina ndr), parlate di gossip vi fate la piega”.