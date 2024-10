Israele l' offensiva di terra in Libano | Hezbollah preparava nuovo 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le incursioni die i radi di, la riposta dal. Gli attacchi aerei nel quartiere Dahiyeh di Beirut durante la notte hanno preso di mira diversi siti di, tra cui stabilimenti di produzione di armi e altre infrastrutture militari, ha specificato in una nota l'esercito israeliano. Secondo la stessa fonte, ad entrare in azione per questa prima fase di raid mirati inè stata la 98a divisione delle IDF, una formazione d'élite composta da unità di paracadutisti e commando, alla quale è stata affidata la guida dell'operazione terrestre notturna nel paese dei cedri. In precedenza, la novantottesima aveva operato per mesi nella Striscia di Gaza, durante la guerra contro Hamas.