Inzaghi | Problema Lautaro Martinez? Vi dico cosa mi ha detto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha commentato la partita vinta dall’Inter contro la Stella Rossa in Champions League 4-0 a San Siro. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPAPOST INTER-STELLA ROSSA Dobbiamo continuare, mancano ancora sei punti. Sarà un percorso lungo e con delle difficoltà. Problemi per? Ho visto nei minuti finali che si toccava la coscia, gli ho chiesto e mi hache ha ricevuto una ginocchiata, quindi non dovrebbero esserci problemi. Arnautovic e Taremi si pestavano i piedi in attacco? Era la prima volta che giocavano insieme, però mi hanno convinto in questi ultimi giorni. Sono forti e importanti per l’Inter, hanno fatto un’ottima gara. Sono contento per loro.