Inchiesta ultrà a Milano pm pronti a sentire Inzaghi Zanetti Skriniar e Calabria

(Di martedì 1 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulla maxidei giudici milanesi che ha portato a decine di arresti per affari illeciti, violenze e intimidazioni tra glidi Inter e Milan. Il club nerazzuro, scrivono negli atti i pm Paolo Storari e Sara Ombra, "nella attualità, alternando atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza, intrattiene (indirettamente) rapporti con la criminalità organizzata e con la criminalità da stadio, incapace di interrompere in maniera netta tali relazioni". Per il club, così come per il Milan, entrambi non indagati, è stato aperto un "procedimento di prevenzione", senza richieste di amministrazione giudiziaria, ma con un contradditorio coi legali delle società.