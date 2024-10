Il sindaco Dardi non è mai disponibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) In una sala Bernabei non affollata di presenze, ma animata da persone particolarmente partecipi, si è svolto sabato scorso a Modigliana l’incontro pubblico voluto dal gruppo consiliare di minoranza ‘ModiglianAttivAzione’, del capogruppo Adriano Cheli e del consigliere Elio Samorì. Lo scopo del gruppo, spesso ricordato ‘apartitico’, è stato di natura comunicativa, infatti la volontà era quella di illustrare l’attività svolta in consiglio comunale in questi primi mesi della nuova legislatura, le difficoltà incontrate e ascoltare le proposte dei presenti. Da subito l’inattesa novità: Roberta Bennati, non eletta consigliera nelle elezioni dello scorso giugno e dell’altra lista di minoranza ‘In comune per la Comunità’, collabora ora con Cheli che spiega la situazione: "Ci sta aiutando a formulare interpellanze e mozioni".