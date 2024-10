Il Napoli di Conte è nato dal rifiuto di Gasperini che si sarà pentito Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildidaldiche si. Scrive Antonioper l’edizione napoletana di Repubblica. È il primato di Aurelio De Laurentiis e Antonio, in ordine di ruolo non solo alfabetico. Comincia tutto in una notte di maggio, il mese del primo scudetto. Erano passati solo un anno e 11 giorni. Sabato 25.intenerito dal trionfo di Bergamo dopo la vittoria dell’Europa League il 22 a Dublino si ritira dalla grande sfida.Ricostruire unin pezzi. Forse se n’è già, ma De Laurentiis ancora prima del no aveva già ripreso i contatti con Antonio. Convinto in una delle sue visioni che solo l’energico allere da 5 scudetti poteva creare un altroda oltre un miliardo. Ma occorreva una idea. L’annuncio, come e quando. Placare subito i tifosi delusi dopo ildi