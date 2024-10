Il Grande Fratello recupera ma è ancora allarme rosso per gli ascolti tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilcontinua a non avere una direzione precisa e univoca. Glitv salvano la puntata di lunedì 30 settembre, ma danno comunque conto di un programma che non sbanca. La quinta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha migliorato i risultati della quarta, tornando a superare i due milioni di telespettatori – con una media di 2 milioni 153mila spettatori – con uno share del 17.9%. La fiction di Raiuno, ‘Brennero’, ha totalizzato oltre 2 milioni 600mila telespettatori, ma con uno share del 16.1%. Un buon risultato rispetto a quelli ottenuti la scorsa settimana. Un risultato che comunque non può lasciare tranquilli, visto che il programma ha mostrato moltissime crepe.