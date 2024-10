Il caso Sangiuliano L’ex ministro dai pm Poi toccherà a Boccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) È durato più di quattro ore l’incontro, a Roma, tradella Cultura Gennaroe i pm del tribune ordinario della Capitale. Al centro della discussione c’è l’esposto contro Maria Rosaria, ora indagata per minaccia a corpo politico e lesioni gravi., è stato convocato dai magistrati per chiarire alcuni aspetti sulle dodici pagine consegnate in tribunale e in cui ha ricostruito le varie fasi del rapporto avuto con la donna, conosciuta nel maggio del 2024, fornendo agli inquirenti anche una serie di documenti a riprova di quanto denunciato. Nessun commento daall’uscita, a parlare per lui è il suo avvocato, Silverio Sica: "Gli inquirenti – ha chiarito il legale –, con scrupolo vaglieranno quanto abbiamo messo a loro disposizione: abbiamo massima fiducia nell’autorità giudiziaria.