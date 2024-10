Giletti fa flop | sconfitto da Augias negli ascolti tv

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il ritorno di Massimoin Rai con un suo talk non convince fino in fondo gli spettatori. La prima puntata di "Lo stato delle cose", il nuovo programma su Rai tre dell'ex conduttore dell'"Arena" (e di "Non è l'arena"), raggiunge il 5,13 per cento di share, con 934.220 spettatori. Percentuale che scende al 5,02 se si tiene conto anche della presentazione.viene quindi battuto da "La Torre di Babele", il programma culturale condotto da Corradosu La7, che totalizza il 5,34 per cento di share (con 973.856 spettatori). Del ritorno diin Rai si era parlato per diverse settimane, ed era diventato ufficiale lo scorso anno. Aveva già condotto alcuni speciali su Rai 1, ma questa prima puntata di "Lo Stato delle cose" rappresenta il suo ritorno ufficiale come conduttore di talk politici.