FlmUniti-Cub proclama sciopero gruppo Stellantis il 18 ottobre

(Di martedì 1 ottobre 2024) La, il sindacato di categoria della Cub, hato per il 18unonazionale dell'intera giornata per ile per tutto il settore auto. Lo rende noto il segretario generale della Cub, Marcelo Amendola. Analoga astensione dal lavoro era stata annunciata, nei giorni scorsi, da Fim, Fiom e Uilm. Il Centro Studi della Cub, che "produrrà una precisa analisi dei dati, Fca e Fiat prima dello", denuncia "la totale mancanza di una politica di sistema". "Prima Fca, con l'ad Sergio Marchionne, ha puntato alla finanziarizzazione e non alla produzione del, ora l'ad Carlos Tavares, pur negandolo, si appresta a una ulteriore inaccettabile riduzione della multinazionale".