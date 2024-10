Fiumicino screening cognitivo gratuito a Villa Guglielmi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024), 30 settembre 2024 – In occasione della Festa dei Nonni, il 5 ottobre, presso la Corte di, il Comune dimette a disposizione dei cittadini interessati, la possibilità di eseguire unopreventivo. La giornata è pensata per essere un momento di unione tra generazioni diverse, con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi delle scuole locali, che accompagneranno i nonni a questo esame di prevenzione fondamentale. Durante lo, per rendere l’esperienza ancora più piacevole, è stato organizzato un piccolo evento di intrattenimento. A cura dei Lions Club, verrà allestito uno stand dedicato, dove sarà possibile eseguire gratuitamente l’esame, dalle 10.00 alle 13.00.