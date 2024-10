Firme false per aderire alla Cgil | gli operai denunciano? Toh come si salva il sindacato rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Iscrittia loro insaputa. È avvenuto in Toscana, a Lucca per la precisione, dove quattrosi sono ritrovati inseriti nelle liste dellocale. Così, quando l'hanno scoperto, attraverso la app che li mette in contatto con l'ente che ne tutela i diritti contrattuali (la cassa edile), hanno presentato una denuncia. Soprattutto perché da tempo avevano aderitoFilca Cisl, ma continuavano a pagare la quota di rappresentanza alguidato da Maurizio Landini. Riavvolgiamo il nastro.riportava La Verità ieri, è dal 2023 che i quattro, al lavoro in Toscana, stanno cercando di capire cosa sia successo. Insieme all'aiuto della Cisl, parte lesa nella vicenda, e dell'avvocato, Massimo Forte, i lavoratori hanno chiesto che venissero ricostruiti i fatti. Dopo la querela la macchina della giustizia si è messa in moto.