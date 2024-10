Figc Gravina | Caso ultras? Le forze devono unirsi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Tutte lee mirare nella stessa direzione. Il mondo del calcio non ha a disposizione gli strumenti che sono invece a disposizione delledi polizia, per cui dobbiamo ringraziarle perché pongono in essere tecnologie e mezzi per rendere più praticabile la fruibilità del nostro evento”. Si esprime in questo modo il presidente della, Gabriele, al termine dell’odierno Consiglio federale, in riferimento all’inchiesta che ha portato agli arresti di numerosidi Inter e Milan.“Noi siamo a disposizione, tutto quello che può essere fatto va fatto. Il ricorso alla tecnologia nell’ambito dell’identificazione di coloro che entrano allo stadio non è più prorogabile”, ha concluso.: “? Le” SportFace.