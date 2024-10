Eventi a Bologna | cosa fare oggi martedì 1 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1- Chi ben comincia è a metà dell’opera. E così fa, con il primo giorno del mese ricco di appuntamenti. Partel’Oktobrewfest al Parco della Montagnola: musica live, food and drink e dj set riempiono la zona fino a domenica. Alle 18.30, alla Libreria Modo Infoshop Paolo Pasi presenta Sacco e Vanzetti la salvezza è altrove. Alle 20.30, Matteo Bussola è all’Oratorio di San Filippo Neri con il libro La neve in fondo al mare. Sempre alle 20.30, al Conservatorio c’è il concerto finale dell’Orchestra Senzaspine. Ancora un evento alle 20.30, quando all’Auditorium Manzoni va in scena L’illuminismo con Armando Massarenti e Piergiorgio Odifreddi e l’Orchestra del Comunale. Ultimo appuntamento con Nek e Renga all’EuropAuditorium alle 21. Alle 21.30, la Cantina Bentivoglio ospita Federico Sportelli Snap Trio.