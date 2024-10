Esposito | Napoli Conte sta facendo un ottimo lavoro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Carmine, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue dichiarazioni: "Il fatto che non ha le coppe, ilha la possibilità di dare fastidio a tutti. Lukaku? Mi aspetto una sua crescita, è l'acquisto che serviva al. Non è al 100%.