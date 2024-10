Ergastolo a Cristiano De Vincentiis per l’omicidio brutale della madre

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Chieti - Condanna definitiva per l’uomo che ha inflitto 34 coltellate alla, in un delitto scaturito da motivi economici.De, 52 anni, è stato condannato all'dalla Corte d'Assise di Chieti per l'omicidio volontario aggravato, di 69 anni, avvenuto il 19 ottobre 2022 a Bucchianico. Il giudizio finale è stato emesso dopo una lunga e complessa indagine, con il condannato collegato in videoconferenza dal carcere di Frosinone, dove è detenuto. Le aggravanti contestate dalla pubblica accusa, legate alla violenza dell’atto, hanno giocato un ruolo cruciale nella sentenza. Il pubblico ministero Giancarlo Ciani, che ha seguito l'inchiesta, aveva chiesto l'durante la sua requisitoria.