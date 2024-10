Elfsborg-Roma | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Europa League 2024/2025. Giallorossi in Svezia per la prima vittoria continentale contro un avversario sconfitto all’esordio.si giocherà giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 21 presso la Boras Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono una delle squadre più in forma del campionato svedese, tanto da essere ancora imbattuti dopo tre mesi, ma al momento occupano il quinto posto in classifica a 15 punti dalla vetta. In Europa League l’esordio è stato amaro per via della sconfitta contro il Groningen. I giallorossi appaiono in fiducia con l’arrivo di Juric in panchina, tanto da vincere le ultime due partite di campionato. In Europa League si sono fatti riprendere dall’atletico Bilbao nei minuti finali e per questo vogliono prendersi i primi tre punti nella competizione europea.