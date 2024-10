Elezioni del consiglio provinciale i nomi del Casentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – “Congratulazioni alle nostre Anna Canaccini, eletta per il Centrosinistra per Arezzo, e Marta Mancianti, eletta con Patto Civico Intra Tevere et Arno, aldi Arezzo. Due donne determinate e capaci e che, con questa elezione, avranno ancora più strumenti per lavorare concretamente per il benessere della comunità. Grazie a loro, Bibbiena e ilritrovano la giusta centralità. Lavoreremo con ancora più forza e mezzi a disposizione per portare avanti le istanze del nostro territorio. Un augurio di buon lavoro anche a Lorenzo Basagni, altro rappresentante casentinese eletto inper la lista di centrodestra Comuni in Provincia. Il commento di Marta Mancianti: “Sono orgogliosa di essere stata scelta a rappresentare il "patto civico" con il territorio e i Comuni della Provincia di Arezzo.