Credo che lo faranno – Fabrizio Romano afferma con entusiasmo il Chelsea

(Di martedì 1 ottobre 2024) Breaking: L’esperto di trasferimentiritiene che ilsia un serio contendente al titolo in questa stagione dopo le sue impressionanti prestazioni sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maresca. Il tattico italiano ha rapidamente trasformato la squadra, mettendola in una posizione forte per lottare per il titolo di Premier League. I Blues hanno esonerato Mauricio Pochettino alla fine della scorsa stagione, una decisione che ha scioccato molti, soprattutto dopo il loro ottimo finale di stagione. Tuttavia, la nomina di Enzo Maresca, che aveva riportato il Leicester City in Premier League, si è rivelata un colpo da maestro. E finora ha impressionato nel suo breve periodo al, con la giovane squadra che inizia a mostrare incredibili promesse. Ilè al 4° posto in classifica, con 4 vittorie su 6.