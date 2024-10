Commercianti esasperati | La situazione è al limite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Anche tra i negozianti sale la preoccupazione per l’escalatione di violenza. "A nostro avviso – sottolinea il presidente di Confesercenti Stefano Bonfanti – alla luce della graveche persiste soprattutto nella zona di via Santa Trinita ma anche in altre zone del centro e delle frazioni, è necessario che le Istituzioni organizzino un presidio fisso delle forze dell’ordine prendendo ad esempio di quanto fatto in piazza San Domenico in collaborazione con la polizia municipale e altre associazioni, e laddove ne ricorrano le condizioni, si prendano provvedimenti verso quelle attività che sono ricettacolo di soggetti che alterano l’ordine pubblico".