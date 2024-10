Champions League calcio femminile | gironi da brividi per Roma e Juventus

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)sono riuscite a superare i preliminari delladi, raggiungendo così la fase ariservata esclusivamente a sedici squadre. Le giallorosse avevano sbrigato la non complicata pratica del Servette, mentre le bianconere si erano rese protagoniste di una spettacolare impresa contro le quotatissime francesi del PSG, che partivano con i favori del pronostico. Le compagini italiane sono ore pronte a proseguire la propria avventura nella massima competizione europea. Il sorteggio non è stato dei più semplici per le due rappresentanti del Bel Paese, finite in raggruppamenti particolarmente complessi e in cui non sarà facile emergere.