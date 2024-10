Centro Sinistra Conte | Campo largo non esiste più

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) “È chiaro che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle dice che si è aperta una ferita, con questa bomba esplosiva” rappresentata dal leader di Iv Matteo Renzi “che viene messa in questoche nonpiù – lo certifichiamo stasera – e dal Pd e dalla sua segretaria Schlein abbiamo la risposta ‘io non faccio polemiche’, allora c’è qualcosa che non va. Non c’è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente attuale del Pd che stiamo ponendo un problema serio”. Così il leader del M5S, Giuseppe, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1. “Noi ci siamo ritrovati con Renzi in mezzo alsenza neppure essere informati, all’esito di una partita di calcio senza esserne informati, con il Pd che ci ha detto non potete porre veti. Qui c’è un problema politico serio”, aggiunge