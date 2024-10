Cannabis Mantovano accusa Sfera Ebbasta | Esalta marijuana ma non è leggera

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredoattacca. “Non è certamente ‘’ e non fa certamente ‘distendere’ ladi cui canta. Il rapper ne rivendica l’uso, ‘fumo erba in quantità’, e lanella sua canzone ‘Notti’: ‘Sai non lo faccio per moda/ Più che altro per bisogno/ Che ho bisogno di sta roba/ Per non tornare sul fondo'”, ha dichiarato il sottosegretario intervenuto in Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.