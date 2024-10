Cancro al seno | i fattori di rischio i progressi in medicina e le prospettive della ricerca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tra i principalididelalci sono quelli dietetici e metabolici, gli stili di vita, il fumo e l’alcool. Ci sono, poi: età,riproduttivi,ormonali, pregressa radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà. Sui secondi, forse, i singoli individui possono fare poco. Anzi, no: pure su questi le possibilità di azione da parte delle donne non sono poche, dall’attenzione verso di sé alla partecipazione ai programmi di screening. Questi permettono la diagnosi precoce del tumore e, di conseguenza, interventi terapeutici meno pesanti con molte più possibilità di successo. Sui primi, invece – alimentazione, stili di vita, scorrette abitudini – le donne, le singole persone possono fare molto. Hanno nelle loro mani i concreti strumenti per ridurre la possibilità che ilsi manifesti.