Cambio al vertice di Confapi Industria Taranto | l’ing Fabio Greco nuovo Presidente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoL’Assemblea disi è riunita il 30 Settembre per eleggere ildell’Associazione a seguito delle dimissioni del. Carlo Martino.. Martino lascia la Presidenza diin quanto la sua carica didiPuglia ed i molteplici impegni legati alla gestione delle sue aziende non gli consentono di dedicare all’associazione territoriale il tempo e la presenza quotidianamente necessari. L’Assemblea ha passato il testimone al, che è statodi A.I.G.I. , formatasi appena prima della bufera che ha colpito lo stabilimento siderurgico a Febbraio. Alla guida di A.I.G.I ha attraversato i mesi più bui e difficili che si sono susseguiti, traguardando infine il punto più cruciale per le imprese: il ristoro dei crediti vantati dalle stesse.