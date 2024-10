Calcio Promozione | vittoria San Giuliano pari Urbino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa 1 ottobre 2024 – Unaed un pareggio nella quarta giornata del campionato digirone A per le due formazioni pisane. Il Sanha battuto allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti dell’Intercomunale Monsummano per 1 – 0 grazie ad una rete messa a segno in mischia sugli sviluppi di una palla inattiva da Doveri (56’). Tre punti d’oro per i sangiulianesi che agguantano il secondo posto solitario alle spalle della capolista Cubino che li precede di un solo punto dopo quattro giornate di campionato. Sei reti fatte e due subite per la squadra di mister Roventini. Questo il tabellino della sfida.SanFc: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri, Benedetti. A disposizione Ria, Bozzi, Susini, Micheletti, Nacci, Galletti, Cantini, Bellucci, Ceciarini. All.