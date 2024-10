Calcio Allievi provinciali seconda giornata | tanti punteggi che hanno poco senso

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Goleade difficili da spiegare a chi le subisce, soprattutto ai giovani protagonisti in campo, ma anche a chi vince con così largoo VALLESINA, 2 ottobre 2024 –giovanileprovinciale allatra conferme e qualche segnale di ripresa. Stiamo assistendo a gare combattute ma anche ad imbarcate che, a nostro giudizio, a questi livelli non alcunper nessuno: sia per la crescita puramente calcistica dei giovani in campo sia sul piano dell’educazione e dei rapporti sociali tra pari età. Sta di fatto che il campionato va avanti, i più meritevoligià fatto due su due, e si punta al primo posto di ogni girone per poi pargtecipare alla fase regionale.