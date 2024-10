Brusco calo del mercato dell’auto in Italia a settembre 2024 Stellantis accusa il colpo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilè in crisi e i dati più recenti sulle immatricolazioni di nuovi veicoli adiffusi dal ministero dei Trasporti lo confermano: meno 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si registra, invece, una leggera crescita, 2,1%, se si prendono a riferimento i primi nove mesi dell’anno. I dati generali colpiscono più duramente alcune importanti realtà che operano nel settore. Tra tutteche, a, ha registrato un netto meno 33,9% rispetto al 2023, dato questo che aggrava di molto la condizione dei lavoratorini del gruppo già in molti casi obbligati alla cassa integrazione per mancanza di ordini. La crisi delinIldelinsi comprende dalle percentuali di immatricolazione ma, soprattutto, dai numeri in valori assoluti.