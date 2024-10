Borussia Dtm-Celtic | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. Entrambe arrivano da una vittoria, per cui bisogna attendersi battaglia per avere continuità nella competizione.Dtm-si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21 presso il Signaluna Park.DTM-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi hanno esordito alla grande battendo per 3-o il Brugge ed ora vogliono sfruttare il turno casalingo per portare a casa altri tre punti. In Bundesliga, la squadra di Sahin è ripartita dopo la sconfitta sonora di Stoccarda, ma le troppe reti subite preoccupa non poco in vista della sfida continentale contro gli scozzesi. Ancor più largo il successo ottenuto dagli scozzesi che hanno rifilato ben 5 gol allo Slovan Bratislava nel primo turno. In campionato la squadra di Rodgers continua a dominare con sei vittorie consecutive in altrettante partite.