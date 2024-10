Bonelli esalta i blocchi stradali | Li facevo anche io basta fascismi! E Cruciani scoppia a ridere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il ddl Sicurezza è stato tra i temi trattati ieri sera nel corso di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, su Rete4. E non sono mancati momenti di comicità involontaria, come quando è stata mandata in onda un’intervista al leader dei Verdi Angelo, che ha difeso perfino il diritto di bloccare il traffico per strada da parte dei giovani, contro i quali – a suo avviso – il governo fascista avrebbe scritto le nuove norme. “Il ddl Sicurezza è una svolta autoritaria e fascista nel nostro paese, manda in carcere i lavoratori che protestano perché perdono il loro posto di lavoro. Sappiano le famiglie che per i loro figli che protestano per una scuola migliore e bloccano le strade, come tante volte ho fatto io, c’è il carcere”, ha detto in piazza qualche giorno il leader di Alleanza Verdi Sinistra.