Basket serie B - Il coach dell’OraSì Ravenna Aspetti positivi ma dobbiamo crescere

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sintesi perfetta della partitaa Ruvo di Puglia l’ha fattaAndrea Gabrielli: "La pallacanestro è uno sport di errori, ma in questo caso bisogna evidenziare la bravura del giocatore". Il soggetto in questione è ovviamente Jackson che nell’ultimo quarto ha sfornato quattro triple e un canestro pesantissimo nel finale, regalando la vittoria ai suoi, che hanno dovuto sudare fino all’ultimo per regolare i romagnoli. "Abbiamo provato a limitare Jackson e nonostante un paio di disattenzioni difensive ha trovato i canestri decisivi quando era marcato e con il difensore davanti. Nell’ultimo quarto è emerso tutto il talento individuale di Ruvo, brava a trovare il canestro anche in situazioni difficili. Abbiamo avuto qualche disattenzione e dovevamo cercare di attaccare di più il canestro cercando di guadagnarci anche qualche fallo in più.