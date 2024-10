Basket la Reyer Venezia cade nel finale contro il Cedevita in EuroCup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo la sconfitta nel derbyTreviso, lanon riesce a riscattarsi nella seconda giornata dell’. La squadra di Spahija, priva di Xavier Munford, ha perso in casa delOlimpija Lubiana per 87-82 al termine di una partita che si è decisa negli ultimi minuti. Per gli sloveni è il secondo successo consecutivo, mentrenon è riuscita a confermare la vittoria dell’esordio. Anon è bastato un ottimo Tyler Ennis da 23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist ed anche la ormai solita doppia doppia di Mfiondu Kabengele, che ha messo a referto 14 punti e 13 rimbalzi., invece, guidato dai 17 punti sia di Devin Robinson (con anche 9 rimbalzi) sia di Jaka Blazic. Grande equilibrio nei primi dieci minuti con un continuo botta e risposta da entrambe le parti. Ilriesce ad allungare solo nel, toccando il +4 alla prima sirena (21-17).