9-1-1 8×02 | promo e anticipazioni dal secondo episodio

(Di martedì 1 ottobre 2024) 9-1-1dalIl network americano della ABC ha diffuso ildi 9-1-1, l’ottava stagione di 9-1-1 , l’acclamato show che vede protagonista tra gli altri Angela Bassett. In 9-1-1che si intitolerà “When the Boeing Gets Tough” debutterà prossima settimana negli USA. Cosa aspettarsi da 9-1-1 8 Lo showrunner Tim Minear ha già rivelato che Bobby accetta un lavoro sul set di uno show televisivo sui pompieri chiamato Hotshots. La situazione è così metaforica con la caserma dei vigili del fuoco fittizia chiamata 119. Lavora come consulente, ma lo show è così ridicolo che vorrebbe tornare in caserma. Il problema è che Gerrard ha già preso il comando e ha istituito regole severe. Da quando la loro casa è bruciata nella stagione precedente, Athena e Bobby vivono in una nuova casa che sembra più piccola di quella precedente.