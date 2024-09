Volevo scoprire che cosa si prova ad uccidere

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 30 settembre 2024) “chesiad”. Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta di Mantova’, lo avrebbe dichiarato agli investigatori il 17enne fermato con le accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere per l’omicidio di Maria Campai, 42 anni a Viadana, in provincia di Mantova, dopo averla conosciuta online. Secondo al quotidiano, i carabinieri hanno “trovato alcune ricerche fatte su internet con i dispositivi in uso al ragazzo in cui viene spiegato come neutralizzare una persona a mani nude”. Aggiornamento ore 8.10 Un primo incontro online e infine l’omicidio in un garage condominiale. Le indagini, a seguito dellla denuncia da parte della sorella della donna, hanno permesso – attraverso le telecamere – di risalire al 17enne che la sera di giovedì 19 ottobre, si sarebbe incontrato con la vittima all’interno di un garage condominiale.