Verso Bayer Leverkusen-Milan rifinitura a Milanello | ecco la decisione su Alvaro Morata

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 30 settembre 2024)laello in vista della sfida con i tedeschi: Alvaro Morata presente?laAlvaro Morata c’è. E’ sicuramente questa la notizia più importanti che aspettavano tutti i tifosi del, ma anche lo stesso Paulo Fonseca. Nellain vista del big match europeo contro ildi martedì sera, c’è da registrare la presenza dell’attaccante spagnolo, la cui convocazione sembrava in dubbio visto il problemino fisico accusato durante la partita con il Lecce Già dai primi esami, però, non era emersa alcuna problematica. Intorno all’ex attaccante dell’Atletico Madrid c’era comunque grande incertezza visto che lo stesso Morata aveva saltato la preparazione estiva e non è quindi ancora al top della condizione.