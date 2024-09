Verissimo Andrea Zenga e le bellissime parole per Rosalinda Cannavò | Tu sei incredibile e ti prometto che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024)sono stati ieri tra i protagonisti di. Dopo il toccante racconto di Gianni Sperti (QUI per leggerlo), a raggiungere il centro studio dell’intimo salotto di Silvia Toffanin, sono stati i due ex Vipponi. La coppia, da poco diventati genitori della piccola Camilla nata lo scorso 7 settembre ha in primis raccontato proprio come sta vivendo questa nuova avventura in tre. La prima a parlare è stata la neo mamma che ha svelato anche il perché del nome: Siamo sconvolti ma felicissimi. Le nottate sono faticose, Camilla è sempre attaccata a me. Chi ha scelto il nome? Insieme. Adpiaceva Camilla, io all’inizio ero titubante, poi con il tempo ho detto: “Secondo me è il nome giusto per nostra figlia”. Tra l’altro mi sono ricordata che la prima bambola che avevo si chiamava proprio Camilla quindi forse è un segno del destino.