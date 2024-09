Usa Harris | Stiamo distribuendo cibo acqua e generatori nelle zone colpite dall’uragano Helene

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) La vicepresidente degli Stati Uniti Kamalaha iniziato il suo discorso a Las Vegas parlando della devastazione provocatanel sud-est del Paese, dicendo di essere stata informata dalla direttrice dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze Deanne Criswell e parlando della risposta del governo. Joe Biden ha dichiarato che visiterà, accompagnato dalla candidata democratica, le areequesta settimana, a condizione che ciò non interrompa le operazioni di soccorso e recupero. Il bilancio complessivo delle vittime è salito ad almeno 84 persone in diversi stati. Kamalaha affermato che la Casa Bianca sta dando agli stati “tutto ciò che abbiamo” per aiutarli nella reagire alla devastazione dell’uragano.