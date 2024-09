Una vera passione nata nel ' 34 | e che storia con Lamborghini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono passati 90 anni esatti dalla prima edizione del Concorso di Montecatini. Era il settembre 1934 quando il RACI - Reale Automobile Club Italia, insieme con istituzioni locali ed imprenditori, realizzò la prima edizione di un Concorso che era in realtà un salone espositivo all’aria aperta, unico nell’Italia Centrale, di tutta la produzione di quegli anni delle Case italiane ed estere. Negli anni ’60 gli organizzatori fiutarono il successo che avrebbero avuto le auto storiche e lo trasformarono definitivamente nel 1965 in Concorso di Eleganza. Erano gli anni d’oro dell’economia italiana, così come per la città termale, e Montecatini era un riferimento per queste manifestazioni a livello nazionale.