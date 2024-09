Ultime calcio Napoli Conte si coccola Politano | dato super nelle ultime 10 stagioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Matteoè uno dei grandi protagonisti del nuovodi: l’esterno ha aperto anche il suo score personale stagionale nella sfida contro il Monza. Tre punti per rivedere, dopo più di un anno, la vetta solitaria della classifica. Ciò non si vedeva dai tempi del terzo Scudetto, quando a sedere sulla panchina delera Luciano Spalletti, che ieri ha ammirato in prima persona la prestazione dei partenopei guidati ora da Antonio. Il leccese ha avuto il merito, fino a ora, di ridare adrenalina ed entusiasmo a un ambiente che negli ultimi mesi si era completamente appiattito. L’aver ritrovato il vertice della classifica è un segnale che sicuramente fa felici i tifosi del, che ora sono tornati a sognare in grande.