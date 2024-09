Tutte le ombre del piano Oms per eradicare l’Hiv

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’obiettivo è offrire a soggetti sani (soprattutto maschi omosessuali) farmaci preventivi gratuiti da prendere prima di rapporti a rischio. Ma è giusto che la collettività se ne sobbarchi il costo? L’esperto Giovanni Di Perri: «La profilassi pre esposizione non copre da infezioni sessuali come gonorrea o clamidia. In una sanità in cui per un’ecografia si devono aspettare anche nove mesi, le priorità devono essere altre». Lo speciale contiene due articoli.