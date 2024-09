Trent' anni di Siepi celebrati con una grande degustazione londinese e qualche sorpresa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilha. E li ha festeggiati a Londra, nel corso di unanel ristorante di famiglia The Petersham a Covent Garden, guidata da GiovMazzei, figlio maggiore di Filippo, che con il fratello Francesco guida l'azienda di famiglia la cui storia risale addirittura al lontano 1435, al Castello di Fonterutoli. La storia delè più recente e si deve a Lapo Mazzei, il primo a intuire le potenzialità di questi terreni in un angolo del Chianti Classico nel 1985 e a capire che Merlot e Sangiovese avrebbero potuto comunicare “con una sola voce”. La prima vendemmia è del 1992, l’ultima in commercio è quella del 2022.