Tre fedelissimi di Campanella per il sogno A2

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un mix di esperienza, tenacia e mentalità vincente per conquistare ciò che nell’ultima stagione è svanito all’imbocco dell’ultima curva. Dei cinque innesti che completano la campagna estiva della Toscana Legno Pielle Livorno, tre arrivano su richiesta del coach Federicoche con loro ha già lavorato. A partire da Maurizio Del Testa. guardia di grande esperienza (classe 1989), che il tecnico livornese ha guidato per sei stagioni nel Basket Cecina. Del Testa nel 2017 con Cassino ha conquistato la promozione in Serie A2 mentre nell’ultima stagione si è diviso proprio tra Cassino e Chieti in B Nazionale. Tra le sue caratteristiche principali ci sono difesa energica e un tiro da tre punti affidabile, oltre a doti di leadership nello spogliatoio.