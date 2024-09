Tragedia della disperazione a Prato | prima uccide il marito poi tenta il suicidio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo la strage di Nuoro e quella di Paderno Dugnano, continuano a susseguirsi le tragedie familiari che si consumano all’interno delle quattro mura domestiche. L’ultima si è verificata a Vernio, in provincia di, dove una donna 82enne avrebbe ucciso l’anziano87enne e poi avrebbeto il. La dinamicaSecondo unaricostruzione la donna avrebbe ucciso ilsoffocandolo con un cuscino, dopodiché avrebbe cercato di togliersi la vita tagliandosi la gola con un coltello. Tempestivo l’intervento del figliocoppia, che ha fermato la madre in tempo e ha contattato i soccorsi. A quanto pare il figlio aveva intuito che era successo qualcosa di grave e, dopo aver contattato i soccorsi, ha tamponato la feritamadre insieme ai carabinieri in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.