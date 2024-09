Sparo di Capodanno il ferito ritira la querela dopo accordo Per Pozzolo restano in piedi altri due reati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Luca Campana – l’uomo rimastola notte dida un colpo di pistola partito dalla pistola del deputato Fdi Emanuele– hato lanei confronti del parlamentare. Il 31enne, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, rimasea una gamba per loavvenuto nella pro loco Rosazza (Biella). È stato trovato uneconomico e per mercoledì 9 ottobre, in tribunale a Biella è fissata l’udienza davanti al gup. “Siamo soddisfatti, ci stavamo lavorando da tempo”, commenta l’avvocato Marco Romanello, legale di Campana. Campana ha quindi rimesso laper lesioni, rimangono ina carico dile accuse per il reato di esplosioni pericolose e per aver portato in giro un’arma da collezione caricata con munizioni da guerra. Sulla mediazione e sulla cifra per il risarcimento del danno c’è una clausola di riservatezza.