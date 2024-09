Sinner parla l’esperto | Non è antidoping è inquisizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non si placa il dibattito sul caso di Jannikdopo la richiesta di squalifica avanzata dalla Wada.legale Giovanni Fontana, intervenuto per commentare la questione che riguarda il nostro tennista, ha assunto una posizione molto critica sul modo in cui vengono gestite le proceduree sulle norme vigenti. Durante un’intervista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Fontana ha paragonato l’approccio delle norme a un processo inquisitorio, dove l’onere della prova ricade interamente sull’atleta. “L’onere della prova ricade su” Secondo Fontana, la difficoltà principale perè l’inversione dell’onere probatorio. “Il problema delle norme anti-doping, quasi al pari della Santa, è che c’è un’inversione dell’onere probatorio. Una volta che si è trovati positivi, si è colpevoli fino a prova contraria.