Sinner oltre ogni ostacolo L’infortunio e il caso doping Alcaraz | Nonostante tutto è pazzesco come gioca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sarà lecito chiedersi se nell’anno (quasi) perfettoavrebbe potuto fare di più. Due Slam e lo scettro del ranking tra un infortunio serio e la bufera: "conquello che ha passato"lo pensa pure Carlos. Il 23enne altoatesino è rimasto grande nell’atteggiamentonel gioco, pure nei messaggi che lancia: chiari, semplici, spontanei. Su tutti la dedica alla zia in fin di vita dopo il titolo agli Us Open. Così Jannik si è dimostrato non solo un campione dello sport, ma anche un vero asso nel reggere la pressione psicologica di unClostebol che non ha mai smesso di montare. Ci ha ’to sopra’ a Wimbledon, poi nei tornei americani e infine pure due giorni fa è sceso in campo quando solo lui e la Wada sapevano che ci sarebbe stato un appello al Tas di Losanna. Ha sofferto e ha vintosolo lui è capace di fare.