Sinner a Pechino vola in semifinale Furia di Panatta e Pietrangeli | ricorso Wada surreale orribile quello che gli stanno facendo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mentre la decisione delladi ricorrere controsul caso Clostebol sembra a molti una congiura contro il campione azzurro e l’Italia – specie a fronte del trattamento decisamente dispari riservato ai nuotatori cinesi che all’Olimpiade sono arrivati comunque a indossare le medaglie al collo – il fuoriclasse altoatesino continua la sua marcia vittoriosa in quel di, e guadagna l’accesso in. Ora mentre il mondo discetta e i detrattori infieriscono – chi con la bava alla bocca, chi in punta di fioretto, ma non meno accanitamente – il numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il 22enne ceco Jiri Lehecka, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un’ora e 44 minuti.